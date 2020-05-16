Інформацію про це оприлюднила прес-служба Facebook.

Сума угоди не вказана. Водночас, за даними ресурсу Axios, покупка обійшлася компанії в 400 мільйонів доларів.

Facebook має намір інтегрувати велику бібліотеку Giphy з додатком Instagram.

“Giphy робить повсякденні розмови більш захоплюючими, тому ми плануємо інтегрувати GIF-бібліотеку в Instagram та інші наші програми, щоб люди могли знайти правильний спосіб виразити себе”, – наголошується в повідомленні.

У Facebook уточнили, що зараз вже близько 50 % трафіку сервісу Giphy припадає на додатки компанії, половина з якого – на Instagram.

“Об’єднуючи Instagram і Giphy, ми зможемо спростити пошук ідеальних GIF-анімацій та стікерів у Stories й особистих повідомленнях”, – наголосили в компанії.

У користувачів залишиться можливість завантажувати і ділитися GIF-файлами. А розробники і партнери сервісу зможуть продовжити використання Giphy API (щоб отримати доступ до бібліотеки “гіфок”).

За даними джерела Axios, переговори про угоду розпочалися ще до пандемії коронавірусу. Спочатку йшлося більше про партнерство, ніж про придбання.

Giphy – це онлайн-база даних і пошукова система, яка дозволяє користувачам шукати і ділитися анімованими файлами GIF. Сервіс був заснований у лютому 2013 року.