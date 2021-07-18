У Facebook заперечили заяви президента Джо Байдена про те, що платформи соціальних мереж "вбивають людей", дозволивши поширювати дезінформацію про COVID-вакцини.

Про це заявив віцепрезидент Facebook з питань доброчесності Гай Розен у блозі компанії.

За словами Розена, популярність вакцини серед користувачів Facebook у США значно зросла. Зокрема, для користувачів у Сполучених Штатах нерішучість щодо вакцинації знизилася на 50%. 85% користувачів у США заявили, що були або хотіли б вакцинуватися.

Крім того, понад 2 млрд осіб переглянули авторитетну інформацію про COVID-19 і вакцини в Facebook. Понад 3,3 млн американців використали інструмент соцмережі для пошуку вакцин, щоб дізнатися, де отримати вакцину проти COVID-19, і записатися на прийом.

Розен наголосив, що з початку пандемії у Facebook видалив понад 18 млн дезінформаційних публікацій про COVID-19 та зменшив видимість понад 167 млн одиниць контенту про COVID-19, спростованих мережею партнерів з перевірки фактів.

У Facebook обурені заявами Джо Байдена стосовно поширення дезінформації. Прессекретар компанії Кевін МакАлістер у коментарі BBC заявив, що Facebook “не буде звертати увагу на звинувачення, які не підтверджуються фактами”.

У коментарі виданню Insider компанія заявила, що її сторінку перевіреної інформації про COVID-19 та вакцини переглянули понад 2 мільярди людей. Це “більше, ніж будь-де в Інтернеті”.

“Понад 3,3 мільйона американців також використовували наш пошуковик вакцин, щоб з’ясувати, де і як отримати вакцину. Факти кажуть, що Facebook допомагає рятувати життя. Крапка”, – наголошують у Facebook.

Офіційний представник компанії у коментарі журналісту NBC Ділану Баєрсу заявив, що у приватній розмові голова Офіцерського корпусу охорони здоров’я США високо оцінив зусилля Facebook щодо інформування людей про COVID-19.

“Вони знали, що роблять. Білий дім шукає “цапа-відбувайла” через провал своїх цілей щодо вакцинації”, – заявив представник.