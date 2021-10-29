Facebook продовжує збирати нову інформацію від рекламодавців, навіть якщо користувачі деактивували свої акаунти. При цьому компанія не дає зрозуміти людям, що це відбуватиметься.

Про це йдеться в матеріалі американського журналу для онлайн-медіа Digiday.

“Багато людей думають, що деактивація облікового запису запобігає постійному збору даних, це помилкове уявлення. Їх збір триває”, – сказав Тай Мартін, засновник Audience Kitchen, яка допомагає рекламодавцям знаходити цільову аудиторію у Facebook та Instagram.

В зібраних даних розкриваються особисті інтереси людей, нещодавні покупки, реєстрацій на сайтах, підписки на стримінгові сервіси тощо.

Компанія також не має політики зберігання даних, що обмежувала б тривалість зберігання деактивованих облікових записів, фотографій тощо.

Варто зауважити, що деактивація — це не видалення. Деактивація — оборотний процес. Після неї обліковий запис не бачать інші користувачі, але власник будь-якої миті може змінити це.

Зважаючи на це, Facebook вважає доцільним обробляти інформацію щодо таких профілів так само як і до активних.

Утім доцільність цих дій фахівці ставлять під сумнів.

“Така практика є сумнівною у найкращі часи, але здається ледь безглуздим робити це, коли хтось деактивував свій обліковий запис”, — вважає Джастін Брукман, директор з політики конфіденційності та технологій у Consumer Reports.

На переконання Беннета Сайферса, штатного технолога організації захисту цифрової конфіденційності Electronic Frontier Foundation, Facebook варто розглянути можливість автоматичного призупинення збору даних, пов’язаних з деактивованими обліковими записами.

“Це має бути чіткий сигнал про те, що ця людина не хоче, щоб вона збирала та монетизувала дані про неї”, — сказав він.

Facebook відмовився коментувати запис цієї історії.

Що це дає Facebook?

Відповідно до політики даних Facebook, рекламодавці та інші сторонні маркетингові компанії або компанії, що надають послуги передачі даних, обмінюються інформацією про активність людей за межами Facebook не тільки тоді, коли люди не увійшли на платформу, але навіть коли вони це роблять, не маючи облікового запису.

Збір різноманітних даних дозволяє Facebook покращувати алгоритмічний процес націлення реклами на певну аудиторію. І в цьому сенсі цінність для Facebook у додаванні свіжих даних до деактивованих облікових записів очевидна.

Наприклад, хтось, хто деактивував свій обліковий запис Facebook, виявив інтерес до фітнес-контенту за межами платформи або купив тренажери.

Ця інформація стане сигналом для Facebook про те, що люди, схожі на власника деактивованого облікового запису, також можуть купити те саме.