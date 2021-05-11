Соціальна мережа Facebook оголосила про початок тестування нової функції в рамках кампанії боротьби з дезінформацією всередині платформи.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зокрема, соцмережа пропонуватиме користувачам перед репостом статті насамперед її прочитати й ще раз подумати. Компанія заявляє, що хоче таким чином сприяти “більш інформованому обміну”.

Facebook тестує цю функцію приблизно на 6% своїх глобальних користувачів на Android.

Цей крок Facebook демонструє зусилля компанії щодо уповільнення поширення дезінформації та шкідливого контенту на своїх платформах, підштовхуючи користувачів ознайомитися із вмістом того, чим вони хочуть поділитися.

Але оскільки ці функції є відносно новими, незрозуміло, наскільки дієвими вони будуть, адже користувачі можуть просто пропускати підказки та ділитися новинами, не читаючи їх. Навіть якщо користувач скористається підказкою й відкриє статтю, немає гарантії, що він насправді прочитає весь текст.

У компанії продемонстрували, як виглядає ця функція. Зокрема, якщо ви захочете зробити репост статті, не прочитавши її, Facebook покаже вам наступну підказку:

“Ви збираєтеся поділитися цією статтею, не відкриваючи її. Обмін статтями, не читаючи їх, може означати відсутність ключових фактів”.

Потім компанія запропонує користувачам спочатку відкрити статтю або продовжити обмін даними, не читаючи.