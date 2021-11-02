Facebook припиняє розпізнавати обличчя користувачів

Платформа Facebook (входить до групи компаній Meta) планує припинити використовувати програмне забезпечення з розпізнавання облич.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

2 листопада представники соціальної мережі заявили, що платформа планує припинити використання програмного забезпечення для розпізнавання облич, яке може автоматично впізнавати людей на світлинах та відео.

Цей крок відбувається у міру того, як компанія вивчає реальну шкоду своїх соціальних мереж після витоку сотень внутрішніх документів, який отримав назву Facebook Papers.

Віцепрезидент зі штучного інтелекту Джеромом Песенті проінформував, що платформа припинить використання цього програмного забезпечення найближчими тижнями.

Однак компанія продовжить працювати над цією технологією та може використовувати її у своїх продуктах у майбутньому.

“Дивлячись у майбутнє, ми, як і раніше, розглядаємо технологію розпізнавання облич як потужний інструмент – наприклад, для людей, яким необхідно підтвердити свою особистість або запобігти шахрайству”, – повідомив Песенті.

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Професорка технологічної етики Кірстен Мартін з університету Нотр-Дам (штат Індіана, США) назвала це рішення “гарним прикладом нормативного впливу”, оскільки система розпізнавання облич давно зазнавала тиску з боку регулювальних органів.

“Обсяг зображень, які Facebook мав зберігати та захищати, був постійною вразливістю для компанії – як з точки зору вартості, так і з точки зору довіри”, – сказала Мартін.

Протягом багатьох років соціальна мережа надавала можливісь вимикати користувачам у налаштуваннях цю функцію. Понад 643 млн осіб щоденних активних користувачів компанії дозволили розпізнавати свої обличчя.