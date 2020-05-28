Про це повідомляється в блозі компанії.

У середу, 27 травня, експериментальний підрозділ Facebook оголосив про запуск бета-тестування нової програми Collab.

Компанія зазначила, що цей додаток має допомогти користувачам “розкрити творчі надздібності” при створенні музичних відео з іншими людьми з будь-якої точки світу.

За допомогою цієї програми можна створювати короткі музичні ролики, мікшувати їх, а також дивитися чужі відео та ділитися ними.

Facebook показав приклади того, як Collab може бути використаний. У роликах продемонстровано, як група з двох або трьох людей співає або грає на музичних інструментах. При цьому в музичному відео все звукові доріжки програються одночасно, складаючись в один готовий трек.

Музичне відео може записати і одна людина, знявши кілька відео з собою або використавши чужий кліп.

Отримані музичним роликом може буде поділитися в самому додатку, а також Instagram та Facebook-історіях.

Наразі бета-версія додатка доступна для користувачів iPhone і iPad, які проживають в США і Канаді. Незабаром кількість країн, де додаток доступний для тестування, буде збільшено. Для того, щоб отримати можливість протестувати його, необхідно зареєструватися в листі очікування.

Видання The Verge зазначає, що функціонал додатка схожий на функціонал TikTok. Facebook не вперше намагається наслідувати TikTok. З цією метою компанія в 2018 році випустила додаток для створення музичних роликів Lasso, проте популярним він так і не стало.

“Компанія робить все можливе, щоб відстежувати стартапи, які можуть вкрасти її популярність. З цих причин Collab — це не тільки набір унікальних інструментів для створення музики, а й ще одна спроба повернути схвалення підлітків до кожного продукту Facebook”, — вважає оглядач видання Нік Статт.