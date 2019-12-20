Про це повідомляє видання The Verge.
Відомо, що компанія Facebook прийняла рішення почати розробляти власну операційну систему, щоб в майбутньому мати можливість відмовитися від Android та інших продуктів компанії Google.
На сьогодні ж пристрої від Facebook (окуляри віртуальної реальності Oculus та гаджет для відеодзвінків Portal) працюють на модифікованій версії Android. Можливо, в майбутньому обладнанню від Facebook не потрібно буде покладатися на програмне забезпечення Google.
Розробками керує Марк Луківський колишній співробітник Microsoft, який є співавтором операційної системи Windows NT, випущеної корпорацією в 1993 році.
- Раніше компанія Facebook презентувала новий додаток Viewpoints, в рамках якого користувачі будуть отримувати грошову винагороду за участь в дослідженнях та опитуваннях.