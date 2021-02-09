Про це повідомляється на сторінці соціальної мережі.
“З грудня ми видалили помилкові твердження про вакцинах проти COVID-19, які були спростовані експертами у сфері охорони здоров’я. Сьогодні (8 лютого), після консультацій з провідними організаціями охорони здоров’я, включаючи Всесвітню організацію охорони здоров’я (ВООЗ), ми розширюємо список помилкових заяв, які ми будемо видаляти”, – йдеться в заяві Facebook.
У цей список входять такі фейки:
- COVID-19 створено людиною;
- Вакцини неефективні для запобігання захворювання;
- Захворювання безпечніше, ніж вакцина;
- Вакцини токсичні, небезпечні або викликають аутизм.
Ці правила будуть стосуватися і реклами.
“Це допоможе нам і далі боротися проти дезінформації про COVID-19 і вакцинах”, – йдеться в заяві Facebook.
відзначається, що ті сторінки, групи або акаунти, які неодноразово будуть поширювати подібні фейки, можуть бути повністю видалені з Facebook і Instagram.
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