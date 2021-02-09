Компанія Facebook розширила список фейкових заяв про COVID-19, вакцини і пандемію в цілому, які будуть видаляти з Facebook та Instagram.

Про це повідомляється на сторінці соціальної мережі.

“З грудня ми видалили помилкові твердження про вакцинах проти COVID-19, які були спростовані експертами у сфері охорони здоров’я. Сьогодні (8 лютого), після консультацій з провідними організаціями охорони здоров’я, включаючи Всесвітню організацію охорони здоров’я (ВООЗ), ми розширюємо список помилкових заяв, які ми будемо видаляти”, – йдеться в заяві Facebook.

У цей список входять такі фейки:

COVID-19 створено людиною;

Вакцини неефективні для запобігання захворювання;

Захворювання безпечніше, ніж вакцина;

Вакцини токсичні, небезпечні або викликають аутизм.

Ці правила будуть стосуватися і реклами.

Повний перелік за лінком.

“Це допоможе нам і далі боротися проти дезінформації про COVID-19 і вакцинах”, – йдеться в заяві Facebook.

відзначається, що ті сторінки, групи або акаунти, які неодноразово будуть поширювати подібні фейки, можуть бути повністю видалені з Facebook і Instagram.