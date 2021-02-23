Компанія Facebook заявила, що відновить австралійські новинні сторінки після переговорів з урядом Австралії про зміни в пропонованому законі, який змусить технологічних гігантів платити за медіа-контент, що відображається на платформах корпорації.

Про це пише Reuters.

Конфлікт Австралії і Facebook триває більше тижня. Він почався після того, як уряд країни прийняв закон, що зобов’язує Facebook, Google та інші платформи платити новинним сайтам за їх контент.

Минулого тижня Facebook заблокував австралійським користувачам можливість публікувати і переглядати новини на своїх платформах, що викликало критику з боку видавців і уряду.

Але після серії переговорів між главою австралійського казначейства Джошем Фріденберг і генеральним директором Facebook Марком Цукербергом була укладена концесійна угода.

Це питання широко розглядалося на міжнародному рівні, оскільки інші країни, включаючи Канаду і Великобританію, розглядають аналогічну законодавство.

Австралія запропонує чотири поправки до закону, які передбачають, що влада Австралії будуть за місяць повідомляти цифрові платформи про виконання закону. Також влада повинна враховувати, внесла чи платформа “значний внесок у стабільність австралійської новинний індустрії”, уклавши угоди з австралійськими медіа.

Крім того, поправки включають двомісячний період посередництва між платформою і медіа-компанією, перш ніж втрутиться призначений державою арбітр.

У Facebook заявили, що відновлять доступ до новин в найближчі дні.

“Ми раді, що нам вдалося досягти угоди з урядом Австралії, і цінуємо конструктивні обговорення, які ми провели з скарбником [Джошем] Фріденберг і міністром [зв’язку Полом] Флетчером за останній тиждень. Ми постійно підтримуємо структуру, яка буде заохочувати інновації і співробітництво між онлайн-платформами і видавцями “, – повідомили в компанії.

Уряд Австралії, в свою чергу, заявляє, що більше не буде вносити ніяких змін в законодавство.