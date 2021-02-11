Компанія Facebook повідомила, що в найближчі тижні тимчасово скоротить кількість політичного контенту в стрічках користувачів із низки країн, в тому числі і США.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Так, нещодавно засновник Facebook Марк Цукерберг під час представлення фінансового звіту заявив, що часто люди повідомляють, що не хочуть бачити публікації на політичну тематику в своїй стрічці.

У зв’язку з цим в компанії вирішили протягом наступних декількох місяців перевірити різні підходи, щоб краще зрозуміти уподобання користувачів.

Так, уже цього тижня кількість постів про політику зменшиться “у невеликого відсотка” користувачів у Канаді, Бразилії та Індонезії. А в найближчі тижні це станеться і в США.

У Facebook уточнили, що політичний контент не будуть повністю видаляти зі сторінок користувачів.

“Важливо відзначити, що ми не видаляємо політичний контент із Facebook у цілому. Наша мета – зберегти здатність людей знаходити політичний контент у Facebook і взаємодіяти з ним, поважаючи при цьому небажання людини бачити його у верхній частині своєї стрічки новин”, – йдеться в повідомленні.

У Facebook відзначили, що не чіпатимуть повідомлення про COVID-19 від ВООЗ, національних і регіональних агентств і служб охорони здоров’я обраних країн. Крім того, під модерацію не підпадатимуть повідомлення від офіційних державних агентств і служб.

Згідно з даними Facebook, у США на політичний контент припадає лише близько 6% від усіх повідомлень, які користувачі бачать у стрічці. При цьому в компанії відзначають, що “навіть невеликий відсоток політичного контенту може вплинути” на чиюсь думку.

Поки політичний контент не почали модерувати, в Facebook пропонують користувачам налаштувати свою стрічку за допомогою вже наявних інструментів. Це, наприклад, такий інструмент, як “Обране”, який дозволяє обирати людей і сторінки, які користувач хоче бачити в своїй стрічці. Крім того, є можливість відключити політичну рекламу.