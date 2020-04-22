Компанія Facebook погодилася запровадити обмеження на контент у В'єтнамі, щоб зберегти свою присутність в Азії.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Повідомляється, що в компанії погодилися на ці заходи після того, як на початку року влада В’єтнаму відключили сервери, до тих пір, поки рішення не було прийнято відповідно до місцевого законодавства.

Зокрема, влада В’єтнаму вимагала запровадити цензуру “антидержавних” повідомлень для місцевих користувачів.

Сервери Facebook були відключені місцевими державними телекомунікаційними компаніями на сім тижнів.

“Ми вважаємо, що було вжито заходів, щоб надати на нас істотний тиск і підвищити нашу відповідність урядовим розпорядженням про видалення контенту”, – сказав Reuters джерело в Facebook.

Міністерство закордонних справ В’єтнаму не коментує ситуацію.

Водночас, у правозахисній організації Amnesty International закликали Facebook негайно скасувати таке рішення і не створювати небезпечний прецедент, коли уряди в усьому світі бачать, що Facebook може бути використаний для обмеження прав і свобод.

Відзначимо, у В’єтнамі, попри масштабні економічні реформи та зростаючу відкритість до соціальних змін, правляча Комуністична партія зберігає жорсткий контроль над ЗМІ та не терпить інакомислення. В’єтнам займаючи 175-е місце зі 180 країн за індексом свободи преси “Репортери без кордонів”.