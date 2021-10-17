Компанія Facebook анонсувала проєкт Ego4D - це штучний інтелект (ШІ), який буде в режимі реального часу записувати відео життя користувача.

Про це повідомляється на сайті Facebook.

Проєкт спрямований на вирішення дослідницьких завдань, пов’язаних з егоцентричним сприйняттям: здатність штучного інтелекту розуміти світ і взаємодіяти з ним від першої особи.

Штучний інтелект зазвичай навчається на фотографіях і відео, знятих із позиції третьої особи, але ШІ наступного покоління повинен буде вчитися на відео, які показують світ очима самої людини.

“Штучний інтелект, який розуміє світ з цієї точки зору, може відкрити нову еру імерсивного досвіду (технології повного або часткового занурення у віртуальний світ), оскільки такі пристрої, як окуляри доповненої реальності (AR) і гарнітури віртуальної реальності (VR), стануть настільки ж корисними в повсякденному житті, як і смартфони”, – йдеться в повідомленні компанії.

Для цього проєкту зібрали консорціум із 13 університетів і лабораторій з дев’яти країн, а ті зібрали понад 2200 годин відео від першої особи, в яких понад 700 учасників розповідають про своє повсякденне життя.

У Facebook зазначили, що цей проєкт є дослідницьким, а не комерційним.