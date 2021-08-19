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Facebook створив новий застосунок віртуальної реальності

Компанія Facebook презентувала новий застосунок віртуальної реальності. Він допоможе урізноманітнити робочі будні під час карантину.

Четвер, 19 серпня 2021, 15:14

Про це повідомляє видання TechCrunch.

Facebook впродовж останніх кількох років активно працює над технологіями віртуальної та доповненої реальності. За цей час фахівцям компанії вдалося успішно створити обладнання апаратного забезпечення та операційної системи своїх пристроїв Oculus. Також розробники презентували кілька застосунків для VR.

Додамо, що жоден із презентованих застосунків не зміг повністю задовольнити потреби користувачів. Тому більшість з них припинила свою роботу.

Розробникам Facebook знадобилося кілька років для того, щоб зрозуміти потреби аудиторії. Користувачі не шукали автономний застосунок з безліччю функцій. Натомість для них важливо отримати новий досвід у віртуальній реальності, покращений соціальною динамікою.

Цього тижня Facebook продемонструвала свою найновішу розробку – застосунок Horizon Workrooms. Сьогодні його запускають у відкритій бета-версії для користувачів Quest 2.

Фото: TechCrunch

Застосунок спрямований на те, щоб забезпечити співробітників, які працюють дистанційно, сферою віртуальної реальності для креативної співпраці. Користувачі можуть приєднати свій Mac або ПК до робочих кімнат та передавати свій робочий стіл у прямому ефірі. Спеціальні можливості камери Quest 2 дозволяють користувачам друкувати на своїй фізичній клавіатурі. Користувачі можуть спілкуватися один з одним у вигляді аватарів, обмінюватися фотографіями й файлами або малювати на віртуальній дошці. Це застосунок був би більш резонансним для платформи Quest 2, якби його запустили у розпал пандемії. Однак ця розробка буде корисною для тих, хто й досі знаходиться у пошуку технічних рішень для сприяння змістовній співпраці у віддаленому середовищі.

Робочі кімнати Horizon не є соціальним застосунком, але їх можна назвати більш продуманим способом підходу до соціальної комунікації у віртуальній реальності, ніж будь-який інший соціальний застосунок віртуальної реальності, який раніше представляв Facebook. Просторові елементи довершеніші, ніж у більшості VR-застосунків.

Фото: TechCrunch

Застосунок презентували після заяви генерального директора компанії Марка Цукерберга про те, що Facebook перетворюється на “компанію метавсесвіту”.

“Це віртуальне середовище, де ви можете бути присутніми з людьми у цифрових просторах. Ви можете думати про це як про втілений Інтернет, в середині якого ви знаходитеся”, – заявляв Цукерберг. 

Facebook підходить до технологій віртуальної реальності, як до цілком окремого сегменту розробок з цілим набором мобільних застосунків.

  • Метавсесвіт здатен кардинально змінити ринок роздрібної торгівлі та повсякденне життя людей. Детальніше про це – у матеріалі.
Теги: віртуальна реальність, Метавсесвіт, Facebook

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