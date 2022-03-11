У Facebook та Instagram тимчасово змінюються правила модерування дописів. Відтепер користувачам з низки країн дозволено вживати "мову ненависті" щодо російських солдатів та жителів країни-окупанта в контексті вторгнення до України.

Про це повідомляє Reuters.

Компанія “Meta” (якій належать Facebook та Instagram — ред.) тимчасово дозволить заклики до жорстокості проти росіян та російських військових. Відповідне розпорядження надійшло модераторам цих двох соцмереж від керівництва компанії, повідомляють джерела Reuters.

“Внаслідок вторгнення Росії до України, ми тимчасово дозволяємо користувачам вживати деякі словосполучення для вираження політичної позиції, які б раніше порушували наші правила з протидії “мові ненависті””, йдеться у повідомленні компанії. Як приклад дозволеного “вираження політичної позиції” у листі компанії наведено фразу “Смерть російським окупантам”.

Також не будуть видалятися дописи, в яких є бажання смерті президенту РФ Володимиру Путіну чи очільнику Білорусі Олександру Лукашенку. Проте у такому дописі не можна буде називати місце смерті диктаторів чи спосіб, у який вона буде спричинена.

Російське посольство вимагає, аби Вашингтон припинив “екстремістську діяльність” компанії “Meta”. У заяві представництва країни-окупанта йдеться про те, що користувачі Facebook та Intagram “не давали права” власникам платформ “визначати критерії правди” та “протиставляти нації одна одній”.

Reuters повідомляє, що такі нововведення щодо модерування дописів будуть запроваджені у Вірменії, Азербайджані, Естонії, Грузії, Угорщині, Латвії, Литві. Польщі, Румунії, Росії, Словаччині та Україні.