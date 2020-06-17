Компанія Facebook дозволить користувачам в США відключати політичну рекламу під час передвиборної кампанії 2020 року.

Про це пише ВВС.

Очільник Facebook Марк Цукерберг заявив, що таким чином сподівається допомогти чотирьом мільйонам американців, які вперше будуть голосувати на президентських виборах.

“Ми чуємо тих з вас, хто вже прийняв рішення і просто хоче, щоб вибори закінчилися, тому ми також представляємо можливість відключити перегляд політичної реклами”, – зазначив він.

Facebook і його дочірня компанія Instagram нададуть користувачам можливість відключати політичні оголошення як тільки вони з’являться або блокувати їх за допомогою функцій налаштувань. Користувачі також зможуть сповіщати компанію, якщо політична агітація буде з’являтися в їх стрічці знову.

Крім того, компанія планує зробити цю функцію доступною вже цієї осені і в інших країнах.