Американська корпорація соціальних мереж Meta має 60 днів, аби переглянути свої правила на заборону поширення світлин оголених грудей у Facebook та Instagram.

Про це повідомляє The Guardian.

У рішенні від 17 січня наглядова рада рекомендувала компанії змінити стандарти щодо публікування оголеного тіла. Згідно з запропонованими змінами Meta має керуватися критеріями, які відповідають міжнародним стандартам з прав людини.

Причиною для ухвалення рішення стало видалення Facebook двох дописів американської пари трансгендерної та небінарної людини, де вони позували топлес, прикриваючи соски.

Головна мета публікації світлини полягала у підтримки трансгендерів та збір коштів на операцію.

Після того, як Facebook отримав скарги на допис від користувачів, система штучного інтелекту його видалили. Однак, згодом Meta відновила фото.

За словами представників комісії, “політика соцмереж ґрунтується на бінарному погляді на гендер та відмінності між чоловічим і жіночим тілом”. Завдяки цьому правила щодо оголення сосків є “нечіткими”.

Meta порекомендували “визначити чіткі, об’єктивні, поважні до прав людини критерії, щоби до всіх людей ставилися відповідно до міжнародних стандартів у галузі прав людини”.

“Ми постійно розвиваємо нашу політику, щоб зробити наші платформи безпечнішими для всіх”,– запевнив представник компанії.

Водночас у Meta наголосили, що пара, яка оголосила про збір коштів на операцію на грудях не дорівнює людині, яка пропонує секс у мережі. Проте, штучний інтелект компанії не одразу помітив різницю.