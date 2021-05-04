Власникам гаджетів від Apple, які оновили iOS до версії 14.5, почали приходити повідомлення в Facebook і Instagram, що соцмережі збирають їхні особисті дані, щоб залишатися безоплатними.

Про це пише американський портал The Verge.

На це звернув увагу експерт у сфері технологій Ашкан Солтані.

“І це починається. Facebook і Instagram вивчають тактики залякування в битві з Apple на оновленні для iOS14”, – написав він у Twitter.

“Допоможіть зберегти Facebook безоплатним”, – йдеться у повідомленні.

Таке ж прохання з’явилася і в Instagram, який належить Facebook. Соцмережі просять користувача дати доступ до особистої інформації з інших застосунків і сайтів.

Повідомлення почали отримувати власники iPhone, які оновили свої телефони до версії iOS 14.5. Воно передбачає, що кожен застосунок, яке захоче отримати доступ до активності користувачів, має просити від них дозвіл на збір даних.

The Verge нагадує, що до цього Facebook був активним критиком оновлень Apple iOS 14, стверджуючи, що зміни конфіденційності можуть завдати шкоди малому бізнесу, який розміщує рекламу в Facebook.

Компанія також заявляла, що Apple заохочує нові бізнес-моделі для додатків, щоб вони менше покладалися на рекламу і більше на передплати, що потенційно могло б принести Apple прибуток.