Про це повідомляють #Букви.
Як сповіщалося, 4 жовтня після 18:00 за київським часом користувачі з різних куточків планети почали масово скаржитися на проблеми із доступом до Facebook та Instagram. Так само були проблеми в роботі Facebook Messenger та WhatsApp. Сторінки сайтів не завантажувалися, повідомлення не відправлялися, застосунки не працювали.
Це тривало близько 7 годин. За цей час акції Facebook продовжили стрімке падіння, а виконавчий директор компанії Марк Цукерберг втратив 7 млрд доларів та опустився на шосте місце в рейтингу багатіїв від Forbes.
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Збій в роботі Facebook та Instagram: коментарі компаній, ймовірні причини та наслідки
Американська газета The New York Times з посиланням на внутрішні записки компані повідомила, що збій охопив всі внутрішні системи та інструменти Facebook.
Деякі співробітники Facebook, які повернулися до роботи в офісі, не могли потрапити до будівлі, оскільки їхні цифрові перепустки не працювали.
Інженери з безпеки заявили журналістам, що їм не вдалося оцінити збій, тому що вони не могли дістатися до серверних зон.
Невелика група співробітників була відправлена в центр обробки даних Facebook в Санта-Кларі, штат Каліфорнія, щоб спробувати перезавантажити сервери компанії вручну. Незабаром після повідомлень про це роботу платформ було відновлено. Це сталося після 01:00 за київським часом.
- Нагадаємо, після того, як нове дослідження показало, що Facebook не змогла запобігти показ шкідливої реклами підліткам, виконавчого директора компанії Марка Цукерберга хочуть заслухати в Сенаті США.
- Крім цього, 5 жовтня колишня співробітниця Facebook Френсіс Хауген виступить з показаннями в підкомітеті Сенату з торгівлі, де розповість про вплив Facebook і Instagram на молодих користувачів та інші аспекти роботи платформ.