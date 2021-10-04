Вночі 5 жовтня Facebook, WhatsApp та Instagram відновили роботу після збою, що тривав кілька годин.

Про це повідомляють #Букви.

Як сповіщалося, 4 жовтня після 18:00 за київським часом користувачі з різних куточків планети почали масово скаржитися на проблеми із доступом до Facebook та Instagram. Так само були проблеми в роботі Facebook Messenger та WhatsApp. Сторінки сайтів не завантажувалися, повідомлення не відправлялися, застосунки не працювали.

Це тривало близько 7 годин. За цей час акції Facebook продовжили стрімке падіння, а виконавчий директор компанії Марк Цукерберг втратив 7 млрд доларів та опустився на шосте місце в рейтингу багатіїв від Forbes.

Американська газета The New York Times з посиланням на внутрішні записки компані повідомила, що збій охопив всі внутрішні системи та інструменти Facebook.

Деякі співробітники Facebook, які повернулися до роботи в офісі, не могли потрапити до будівлі, оскільки їхні цифрові перепустки не працювали.

Інженери з безпеки заявили журналістам, що їм не вдалося оцінити збій, тому що вони не могли дістатися до серверних зон.

Невелика група співробітників була відправлена ​​в центр обробки даних Facebook в Санта-Кларі, штат Каліфорнія, щоб спробувати перезавантажити сервери компанії вручну. Незабаром після повідомлень про це роботу платформ було відновлено. Це сталося після 01:00 за київським часом.