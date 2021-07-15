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Facebook та Instagram виділять $1 млрд для авторів контенту

Компанія Facebook планує інвестувати $1 млрд в авторів контенту для двох своїх соцмереж. Таке рішення прийняли на тлі посилення конкуренції з TikTok.

Четвер, 15 липня 2021, 13:22

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Зазначається, що до кінця 2022 року Facebook виділить $1 млрд для авторів контенту, щоб змотивувати їх розкривати свій творчий потенціал.

Інвестиції включатимуть бонусні програми для виплати винагород авторам, контент яких досягнув певних показників, і фінансування користувачів для створення контенту.

У Facebook кажуть, що наразі планують нараховувати бонуси тільки за запрошеннями. Зокрема, у соцмережі Facebook творці роликів, а також онлайн-геймери отримуватимуть щомісячний бонус за трансляцію відео. При цьому кількість бонусів залежатиме від кількості годин відео.

Водночас бонуси отримуватимуть й користувачі Instagram. Компанія планує стимулювати їх користуватися Reels – аналогом TikTok від Facebook. Автори роликів будуть отримувати винагороду в залежності від успіху їхніх роликів.

Теги: TikTok, інвестиції, Facebook, Instagram

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