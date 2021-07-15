Facebook та Instagram виділять $1 млрд для авторів контенту

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.
Зазначається, що до кінця 2022 року Facebook виділить $1 млрд для авторів контенту, щоб змотивувати їх розкривати свій творчий потенціал.
Інвестиції включатимуть бонусні програми для виплати винагород авторам, контент яких досягнув певних показників, і фінансування користувачів для створення контенту.
У Facebook кажуть, що наразі планують нараховувати бонуси тільки за запрошеннями. Зокрема, у соцмережі Facebook творці роликів, а також онлайн-геймери отримуватимуть щомісячний бонус за трансляцію відео. При цьому кількість бонусів залежатиме від кількості годин відео.
Водночас бонуси отримуватимуть й користувачі Instagram. Компанія планує стимулювати їх користуватися Reels – аналогом TikTok від Facebook. Автори роликів будуть отримувати винагороду в залежності від успіху їхніх роликів.
- Раніше Facebook запустив у платформі Instagram, яка їй належить, новий сервіс Reels для створення коротких музичних відео, схожий на TikTok. Перед тим TikTok звинувачував компанію у нечесній конкуренції.
- Голова соціальної мережі Instagram Адам Моссері оголосив, що соцмережа планує зміну формату.