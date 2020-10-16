Першою таке рішення прийняла Facebook, про що проінформували у блозі компанії.
“Ми оновлюємо нашу політику щодо проявів ненависті, щоб заборонити будь-який вміст, який заперечує або спотворює Голокост”, — оголосили у Facebook 12 жовтня.
Компанія пояснила, що цей крок є відповіддю на “добре задокументоване зростання антисемітизму у всьому світі та тривожний рівень неосвіченості щодо Голокосту, особливо серед молоді”.
У Facebook зауважили, що видалення контенту має зайняти певний час.
“Застосування цієї політики не може відбутися за одну ніч. Існує цілий ряд вмісту, який може порушити цю політику, і це займе певний час, щоб навчити наших рецензентів та системи застосовувати нову політику”, — йдеться у повідомленні.
Вже за кілька днів у Twitter також оголосили, що видалятимуть публікації, що заперечують Голокост.
“Ми рішуче засуджуємо антисемітизм, і проявам ненависті абсолютно немає місця в нашій службі. У нас також існує жорстка політика щодо “прославлення насильства” і ми вживаємо заходів проти вмісту, який прославляє або оспівує історичні акти насильства та геноциду, включаючи Голокост”, — заявив речник компанії у коментарі виданню Bloomberg.
- У серпні соцмережа Facebook оновила “Стандарти спільноти”, доповнивши перелік меседжів, які вважаються такими, що містять мову ворожнечі. Так Facebook заборонив публікувати карикатури на темношкірих та заяви про те, що євреї правлять світом.