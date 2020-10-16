Соцмережі Facebook та Twitter видалятимуть публікації, які заперечують Голокост або спотворюють інформацію про нього.

Першою таке рішення прийняла Facebook, про що проінформували у блозі компанії.

“Ми оновлюємо нашу політику щодо проявів ненависті, щоб заборонити будь-який вміст, який заперечує або спотворює Голокост”, — оголосили у Facebook 12 жовтня.

Компанія пояснила, що цей крок є відповіддю на “добре задокументоване зростання антисемітизму у всьому світі та тривожний рівень неосвіченості щодо Голокосту, особливо серед молоді”.

У Facebook зауважили, що видалення контенту має зайняти певний час.

“Застосування цієї політики не може відбутися за одну ніч. Існує цілий ряд вмісту, який може порушити цю політику, і це займе певний час, щоб навчити наших рецензентів та системи застосовувати нову політику”, — йдеться у повідомленні.

Вже за кілька днів у Twitter також оголосили, що видалятимуть публікації, що заперечують Голокост.

“Ми рішуче засуджуємо антисемітизм, і проявам ненависті абсолютно немає місця в нашій службі. У нас також існує жорстка політика щодо “прославлення насильства” і ми вживаємо заходів проти вмісту, який прославляє або оспівує історичні акти насильства та геноциду, включаючи Голокост”, — заявив речник компанії у коментарі виданню Bloomberg.