Covid-19 Україна

оновлено 25.03.2021 о 13:02

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Facebook тестує застосунок для соціалізації в’язнів

Компанія Facebook Inc. працює над створенням сервісу для ув'язнених. Новий застосунок покликаний допомогти людям соціалізуватися після повернення з в'язниці.

Четвер, 25 березня 2021, 13:28

Про це повідомляє американське агентство Bloomberg.

Зазначається, що деякі користувачі Instagram побачили у своїй стрічці рекламу нового застосунку The Re-Entry. Компанія шукає добровольців для тестування сервісу, який покликаний допомогти в “підготовці до життя після в’язниці за підтримки спільноти”. Після тестування користувачів просили залишити відгук.

“Ми вивчаємо різні способи допомогти вирішити проблеми, з якими стикаються представники маргіналізованих спільнот в наших програмах”, – заявили в компанії.

За даними агентства, реклама застосунку з’явилася в Instagram випадково, оскільки компанія проводить внутрішні тестування. Звичайні користувачі не повинні були бачити це оголошення.

При цьому зазначається, що компанія часто тестує нові застосунки, проте ідеї не завжди реалізовуються.

  • Також компанія Facebook Inc. працює над створенням версії застосунку Instagram для дітей віком до 13 років.
  • Стрімінговий сервіс Netflix запустив власну версію TikTok, в якій можна дивитися кумедні ролики з фільмів і серіалів.
  • Раніше повідомлялось, що популярна соціальна мережа Instagram тестує вертикальне  гортання Stories. Така ж функція доступна у TikTok.
Теги: застосунок для в'язнів, Facebook

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