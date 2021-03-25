Facebook тестує застосунок для соціалізації в’язнів

Компанія Facebook Inc. працює над створенням сервісу для ув'язнених. Новий застосунок покликаний допомогти людям соціалізуватися після повернення з в'язниці.

Про це повідомляє американське агентство Bloomberg.

Зазначається, що деякі користувачі Instagram побачили у своїй стрічці рекламу нового застосунку The Re-Entry. Компанія шукає добровольців для тестування сервісу, який покликаний допомогти в “підготовці до життя після в’язниці за підтримки спільноти”. Після тестування користувачів просили залишити відгук.

“Ми вивчаємо різні способи допомогти вирішити проблеми, з якими стикаються представники маргіналізованих спільнот в наших програмах”, – заявили в компанії.

За даними агентства, реклама застосунку з’явилася в Instagram випадково, оскільки компанія проводить внутрішні тестування. Звичайні користувачі не повинні були бачити це оголошення.

При цьому зазначається, що компанія часто тестує нові застосунки, проте ідеї не завжди реалізовуються.

Також компанія Facebook Inc. працює над створенням версії застосунку Instagram для дітей віком до 13 років.

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