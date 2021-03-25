Facebook тестує застосунок для соціалізації в’язнів

Про це повідомляє американське агентство Bloomberg.
Зазначається, що деякі користувачі Instagram побачили у своїй стрічці рекламу нового застосунку The Re-Entry. Компанія шукає добровольців для тестування сервісу, який покликаний допомогти в “підготовці до життя після в’язниці за підтримки спільноти”. Після тестування користувачів просили залишити відгук.
“Ми вивчаємо різні способи допомогти вирішити проблеми, з якими стикаються представники маргіналізованих спільнот в наших програмах”, – заявили в компанії.
За даними агентства, реклама застосунку з’явилася в Instagram випадково, оскільки компанія проводить внутрішні тестування. Звичайні користувачі не повинні були бачити це оголошення.
При цьому зазначається, що компанія часто тестує нові застосунки, проте ідеї не завжди реалізовуються.
- Також компанія Facebook Inc. працює над створенням версії застосунку Instagram для дітей віком до 13 років.
- Стрімінговий сервіс Netflix запустив власну версію TikTok, в якій можна дивитися кумедні ролики з фільмів і серіалів.
- Раніше повідомлялось, що популярна соціальна мережа Instagram тестує вертикальне гортання Stories. Така ж функція доступна у TikTok.