З соціальної мережі Facebook видалено понад 600 фальшивих акаунтів, які поширювали інформацію на підтримку президента США Дональда Трампа.

Про це повідомили в блозі Facebook.

“Ми видалили 610 облікових записів, 89 сторінок Facebook, 156 груп та 72 облікових записи Instagram, які були створені у В’єтнамі та США й були орієнтовані головним чином на США”, — зазначили в компанії.

Власники фейковий сторінок та акаунтів розміщували політичні меми та інший контент про актуальні проблеми в США, зокрема “імпічмент, консервативну ідеологію, політичних кандидатів, вибори, торгівлю, сімейні цінності та свободу віросповідання”.

У Facebook повідомляють, що над створенням фейків велася ретельна робота. Зокрема, як фотографії частини профілів використовувалися зображення людей, згенеровані за допомогою штучного інтелекту.

“У деяких з цих облікових записів використовувалися фотографії профілю, які створені штучним інтелектом і маскуються під американців, щоб приєднатися до груп та опублікувати контент … Вони використовували комбінацію підроблених і справжніх облікових записів місцевих людей в США для управління сторінками та групами”, — додали в Facebook.

На одну з таких сторінок в Facebook підписалися понад 55 млн користувачів, а найпопулярніший підроблений обліковий запис в Instagram зібрав близько 92 тисяч підписників. Витрати організаторів схеми на рекламу, за інформацією компанії, склали близько 9,5 млн доларів.

З огляду на масштаби мережі, в Facebook вирішили провели внутрішнє розслідування. Вдалося з’ясувалося, що більша частина фейків поширювали матеріали однієї й тієї ж американської медіа-компанії BL, зокрема, на її сторінках. Тепер BL заборонена в соцмережі.

“Мережа, сфокусована на BL, неодноразово порушувала ряд наших політик, зокрема, політику проти скоординованого недостовірного поведінки, спаму й спотворення інформації, та це лише деякі з них. BL тепер заборонений на Facebook. Ми продовжуємо розслідувати всі пов’язані мережі та зробимо відповідні дії, якщо визначимо, що вони ведуть себе підозріло”, — підкреслили в блозі.

Обслуговувалася робота мережі, за інформацією Facebook, приватними особами в США та В’єтнамі.

“Хоча люди, які стоять за цією мережею, намагалися приховати свою особистість та координацію, наше розслідування пов’язувало цю діяльність з американською медіа-організацією Epoch Media Group та людьми у В’єтнамі, що працюють від її імені”, — пояснили в компанії.

Як повідомляє видання The Verge, інформація, яка поширювалася з фейковий акаунтів, просувала президента США Дональда Трампа та його політику.

Журналістам вдалося зв’язатися з представниками Epoch Media Group, яку Facebook пов’язує з діяльністю мережі. В організації заперечують зв’язок компанією BL, що займалася розповсюдженням інформації в підтримку Трампа.

“В організації пояснили, що це тільки затвердження Facebook, заснованих на їх власному внутрішньому розслідуванні”, — зазначили в The Verge.