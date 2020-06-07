У соціальній мережі Facebook видалили близько 190 акаунтів, в яких просувалися ідеї щодо переваги білих в аспекті протестів проти расизму в США та інших країнах світу.

Про це повідомляє Associated Press.

Представники Facebook повідомили, що учасники таких груп планували прийти на акції проти расизму.

Деякі з них пропонували принести з собою зброю.

“Ми бачили, що ці групи планували закликати тих, хто є їхніми прихильниками і членами, прийти на протести, в деяких випадках вони були готові взяти з собою зброю”, – розповів Брайен Фішман, який очолює підрозділ Facebook, відповідальний за боротьбу з поширенням екстремістами матеріалів.

При цьому, в Facebook не назвали конкретні групи, які видалили, а також не розповіли про ідеї, які ті просували.

Також стало відомо, що такі групи в соціальній мережі, як “Горді хлопці” і “Американська гвардія” були заблоковані на Facebook за порушення правил. У них були повідомлення, що закликають до ненависті.

У Facebook заявили, що будуть і надалі видаляти нові сторінки, групи або облікові записи, створені користувачами, які намагаються обійти заборону.