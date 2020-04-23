Компанія Facebook оголосила, що буде вказувати інформацію про місцезнаходження власників акаунтів із великою аудиторією. Це повинно допомогти користувачам оцінити надійність контенту.

Про це інформує видання The Verge.

Нововведення стосується також постів в Instagram.

Такий крок компанія здійснила напередодні президентських виборів у США, які повинні відбутися восени цього року.

“Ми хочемо переконатися, що люди користуються нашими послугами достовірно і можуть зрозуміти, хто стоїть за публікаціями, які вони бачать. Це особливо важливо, коли мова йде про вибори, тому ми здійснюємо додаткові кроки, щоб зробити сторінки і акаунти з великою аудиторією більш прозорими”, – наголошується в заяві менеджерів Facebook Аніти Джозеф і Джорджини Шіді-Коллієр.

Нова функція спочатку буде запущена тільки в США. Вона в першу чергу стосується Facebook-сторінок та Instagram-акаунтів, власники яких проживають за межами Сполучених Штатів, але мають велику аудиторію в цій країні.

Дані про місцезнаходження будуть вказуватися в кожному пості, який опублікує власник акаунта з великою аудиторією (при цьому в компанії не уточнили, які саме акаунти і з якою аудиторією підпадають під нововведення). Наприклад, якщо власник облікового запису, орієнтованого на американських виборців, знаходиться в Бразилії, в його постах буде вказано: “базується в Бразилії”.

“Ці зміни є частиною наших більш широких зусиль щодо захисту виборів і підвищення прозорості Facebook та Instagram, щоб люди могли приймати більш обґрунтовані рішення щодо повідомлень, які вони читають, яким довіряють і якими діляться”, – наголошується в заяві.

Варто відзначити, що після президентських виборів в США в 2016 році і передбачуваного втручання в них Росії (в тому числі за допомогою соцмереж) Facebook здійснила низку кроків, щоб спробувати запобігти дезінформації на своїй платформі. Минулого року вона представила нові інструменти, такі як Facebook Protect (набір посилених заходів безпеки для облікових записів кандидатів і співробітників їхніх штабів).