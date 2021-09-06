Про це повідомляє американське видання The New York Times.
Йдеться про відео 2020 року. Його опублікував британський таблоїд The Daily Mail. На відео білий чоловік викликав поліцію й казав, що його “травлять темношкірі чоловіки, які стоять поряд”.
Користувачам, які подивилися відео в соціальній мережі, Facebook потім пропонував переглянути “інші ролики про приматів”.
Тобто штучний інтелект соціальної мережі розпізнав на відео приматів, але це були темношкірі чоловіки.
Першою про помилку повідомила ексменеджерка зі створення контенту соцмережі Дарсі Гроуз. Вона опублікувала відповідний скриншот.
Після цього у Facebook внесли корективи та вибачилися за “неприйнятну помилку”:
“Попри покращення роботи нашого штучного інтелекту, він не досконалий, і місце для покращення все ще є. Перепрошуємо всіх, хто побачив ці образливі коментарі”, – прокоментувала прессекретарка Дені Левер.
Це не перший випадок, коли Facebook звинуватили в тому, що його алгоритми дискримінують людей за расовою ознакою. До слова, у соціальній мережі не видаляють расистські коментарі та образи. На це звернули увагу після вбивства афроамериканця Джорджа Флойда. Сотням працівникам соціальної мережі довелося влаштувати онлайн-протести через рішення не видаляти коментарі 45-го президента США Дональда Трампа про події в Міннеаполісі.
- Нагадаємо, у травні 2020 року в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. Під час затримання один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер.
- Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами.
- #Букви розповідали про це докладніше в матеріалі “Вбивство Джорджа Флойда і масові протести в США: хронологія подій”.
- Суд присяжних визнав колишнього офіцера Дерека Шовіна винним у вбивстві Джорджа Флойда.
- Президент США Джо Байден назвав обвинувальний вирок для Шовіна “гігантським кроком” до справедливості в Сполучених Штатах. А генеральний прокурор штату Міннесота Кейт Еллісон (Keith Ellison) заявив, що Дерек Шовін заслуговує найсуворішого покарання через смерть афроамериканця Флойда, оскільки той помер при обтяжувальних обставинах.
- Згодом Дерек Шовін подав клопотання про новий судовий розгляд.