У соціальній мережі Facebook перепросили за ідентифікацію штучним інтелектом темношкірих чоловіків на відео приматами.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Йдеться про відео 2020 року. Його опублікував британський таблоїд The Daily Mail. На відео білий чоловік викликав поліцію й казав, що його “травлять темношкірі чоловіки, які стоять поряд”.

Користувачам, які подивилися відео в соціальній мережі, Facebook потім пропонував переглянути “інші ролики про приматів”.

Тобто штучний інтелект соціальної мережі розпізнав на відео приматів, але це були темношкірі чоловіки.

Першою про помилку повідомила ексменеджерка зі створення контенту соцмережі Дарсі Гроуз. Вона опублікувала відповідний скриншот.

Після цього у Facebook внесли корективи та вибачилися за “неприйнятну помилку”:

“Попри покращення роботи нашого штучного інтелекту, він не досконалий, і місце для покращення все ще є. Перепрошуємо всіх, хто побачив ці образливі коментарі”, – прокоментувала прессекретарка Дені Левер.

Це не перший випадок, коли Facebook звинуватили в тому, що його алгоритми дискримінують людей за расовою ознакою. До слова, у соціальній мережі не видаляють расистські коментарі та образи. На це звернули увагу після вбивства афроамериканця Джорджа Флойда. Сотням працівникам соціальної мережі довелося влаштувати онлайн-протести через рішення не видаляти коментарі 45-го президента США Дональда Трампа про події в Міннеаполісі.