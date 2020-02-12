Компанія Facebook видалила мережу акаунтів і груп, пов'язаних з російськими спецслужбами, які працювали в основному в Україні.

Про це повідомила пресслужба компанії.

“Сьогодні ми видалили 78 облікових записів Facebook, 11 сторінок, 29 груп і чотири облікових записи Instagram за порушення нашої політики проти іноземного втручання. Ця діяльність виникла в Росії і була орієнтована в основному на Україну і сусідні країни”, – йдеться в повідомленні.

Люди, які стоять за цією діяльністю, видавали себе за місцевих жителів і використовували підроблені облікові записи для керування групами і сторінками. Деякі з них позиціонували себе цивільними журналістами і намагалися зв’язатися з політиками, журналістами та іншими громадськими діячами.

Адміністратори сторінки і власники акаунтів зазвичай розміщували контент російською, англійською та українською мовами про місцеві і політичні новини, включаючи громадських діячів, російські військові дії в Сирії, а також про нібито витік СБУ, пов’язаний з ”етнічною напруженістю” в Криму і збиттям малайзійського авіалайнера в Україні в 2014 році.

Крім того, компанія видалила 6 облікових записів Facebook і 5 облікових записів Instagram, які були створені в Ірані і орієнтовані на США. А також мережу, яка виникла в М’янмі і В’єтнамі і була орієнтована на аудиторію в М’янмі.