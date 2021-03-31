У соціальній мережі Facebook видалили відео, на якому 45-й президент США Дональд Трамп взяв інтерв'ю у своєї невістки, представниці благодійного фонду, Лари Трамп.

Про це повідомляє американський телеканал Fox News.

У Facebook зазначили, що будь-який контент “голосом Дональда Трампа” буде видалено з соціальної мережі. Як відомо, сторінку Трампа заблокували в соцмережі в січні, після “штурму Капітолію”.

Напередодні Лара Трамп опублікувала в Instagram фото, на якому вона сидить навпроти колишнього американського лідера.

“Приєднуйтесь до нас сьогодні ввечері!”, – написала Лара Трамп.

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Facebook розіслав електронні листи представникам Трампа. Їх попередили про те, що будь-який контент, який будуть публікувати в Facebook та Instagram “голосом президента Трампа, зараз не дозволено”. Це стосується також нових повідомлень з виступом Трампа. Вони попередили, що новий контент такого характеру “призведе до додаткових обмежень для облікових записів, в яких він був опублікований”.

Інтерв’ю все одно опублікували, на сторінці Лари Трамп. Але незабаром його видалили.

“Ми звертаємося до вас, щоб повідомити, що ми видалили контент зі сторінки Лари Трамп у Facebook, на якій йшлося про виступ президента Трампа … Відповідно до блокування, яке ми наклали на облікові записи Дональда Трампа в Facebook і Instagram, подальший контент, розміщений з голосом Дональда Трампа, буде видалено, що призведе до додаткових обмежень для облікових записів”, – сказано в повідомленні.

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Лара Трамп розмістила скрін листа в Instagram.

Facebook заблокував Трампа “на невизначений термін” після заворушень в Капітолії. Крім цієї соціальної мережі, йому закрили доступ в Instagram, Twitter, Snapchat і YouTube.