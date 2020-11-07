Соціальна мережа Facebook видалила 94 сторінки, пов'язані з діяльністю "ботоферм", які працювали на партію "Батьківщина" і народного депутата Юлію Тимошенко.

Про це йдеться в звіті соцмережі за жовтень.

“Ми видалили 46 акаунтів Facebook, 44 сторінки, одну групу і три аккаунти Instagram, пов’язаних з PR-фірмою MAS в Україні та особами, віднесеними до кампанії Юлії Тимошенко і політичної партії “Батьківщина”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що діяльність “ботоферм” була спрямована на внутрішню політику України. Їх знайшли завдяки програмі соцмережі з виявлення “неавтентичної поведінки”, тобто власники акаунтів видавали себе за інших осіб.