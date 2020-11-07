Про це йдеться в звіті соцмережі за жовтень.

“Ми видалили 46 акаунтів Facebook, 44 сторінки, одну групу і три аккаунти Instagram, пов’язаних з PR-фірмою MAS в Україні та особами, віднесеними до кампанії  Юлії Тимошенко і політичної  партії “Батьківщина”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що діяльність “ботоферм” була спрямована на внутрішню політику України. Їх знайшли завдяки програмі соцмережі з виявлення  “неавтентичної поведінки”, тобто власники акаунтів видавали себе за інших осіб.

  • Раніше під час прямого ефіру у Facebook на сторінці Романа Лещенка, голови Держгеокадастру України стався казус – зламалася ботоферма.