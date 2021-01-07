Соціальна мережа Facebook видалила відео, в якому президент США Дональд Трамп звернувся до бунтівників із закликом розходитися по домівках.

Про це в Twitter написав віцепрезидент компанії Гай Роузен.

“Це надзвичайна ситуація, і ми вживаємо відповідних екстрених заходів, в тому числі видаляємо відео президента Трампа. Ми видалили його, тому що в цілому вважаємо, що воно сприяє, а не знижує ризик насильства, що триває”, – пише він.

Також Twitter розмістив дисклеймер на відео Трампа, повідомивши про те, що користувачі не зможуть лайкати, ретвітити і коментувати допис.

“Це твердження про фальсифікації виборів заперечується, і цей твіт не можна лайкнути, ретвітнути або прокоментувати через ризик насильства”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, JavaScript-бібліотека Axios повідомляє, що соцмережа видалила три твіти Трампа про шахрайство на виборах, які він написав рівно в той момент, коли його прихильники штурмували Капітолій.

Що відбувається в Вашингтоні?

Як відомо, о 13:00 за східним часом (20:00 за Києвом) у Вашингтоні розпочалося спільне засідання Палати представників та Сенату США. Конгрес мав підрахувати та затвердити голоси виборників, остаточно оголосивши про перемогу обраного президента Джо Байдена. Головував на засіданні віцепрезидент Майк Пенс. #Букви розповідали що необхідно знати про це засідання.

Напередодні Пенс піддавався тиску з боку Дональда Трампа щодо того, аби завадити підтвердженню перемоги Джо Байдена Конгресом.

Перед засіданням Конгресу у Вашингтоні розпочався масштабний протестний мітинг прихильників Дональда Трампа. На акцію з’їхалися люди з усієї країни. Акцію на цей день раніше анонсував сам Дональд Трамп.

О 19:00 за Києвом Трамп виступив з промовою, у якій розкритикував республіканців, що відмовляються заперечувати проти результатів виборів на спільному засіданні Конгресу. Він заохотив протестувальників прямувати до будівлі Капітолія, де це засідання відбувається.

Після цього багатотисячний натовп попрямував до Капітолія. Близько 20 години за Києвом сотні прихильників Трампа прорвалися через металеві барикади в задній частині будівлі Капітолія. Згодом поліція повідомила, що протестувальникам вдалося прорватися у будівлю. Засідання Конгресу було припинено, законодавців евакуювали.