Про це агентству Reuters повідомив представник компанії.

Минулого тижня Business Insider повідомив, що номери телефонів та інші дані з профілів користувачів доступні у відкритій базі даних. Facebook повідомив у своєму блозі у вівторок, що “зловмисники” отримали дані до вересня 2019 року за допомогою вразливості в інструменті платформи для синхронізації контактів.

Представник Facebook сказав, що компанія не впевнена, що у неї є повна інформація про те, які користувачі повинні бути сповіщені. Він зазначив, що Facebook взяв до уваги, що користувачі не можуть розв’язати проблему і що дані були загальнодоступними.

У компанії мотивували це рішення тим, що отримана інформація не включала фінансову інформацію, інформацію про здоров’я або паролі. Однак зіставлені дані можуть надати цінну інформацію для злому або інших зловживань.