Компанія Facebook Inc, яка нещодавно обмежила доступ до новин у своїй соцмережі для користувачів в Австралії, повернулася до переговорів з урядом цієї країни.

Про це, зокрема, повідомляють агентство Reuters і видання The Hill.

Як відомо, цього тижня Facebook ввела обмеження для користувачів і ЗМІ з Австралії.

Це було зроблено у відповідь на намір уряду країни ухвалити закон, який змусить технологічних гігантів платити місцевим видавцям і компаніям-мовникам за контент.

За рішенням Facebook, ЗМІ та жителі Австралії не можуть публікувати посилання на новини, а також переглядати місцеві і міжнародні новини.

Тепер же прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що компанія Facebook повернулася “за стіл переговорів” з приводу ситуації, що склалася.

“Мене радує те, що Facebook знову за столом переговорів… Ми хочемо опрацювати це питання. Тому я вітаю той факт, що вони повернулися до співпраці з урядом”, – зазначив політик.

“Компанія попередньо знову подружилася з нами”, – пожартував він.

Моррісон також назвав блокування доступу до новин “абсолютно невиправданими” діями.

Очільник австралійського казначейства Джош Фріденберг, у свою чергу, повідомив журналістам, що спілкувався з головою Facebook Марком Цукербергом, і в вихідні очікуються подальші переговори.

У Facebook раніше публічно заявляли, що не змінять свого ставлення до закону, котрий вимагає від платформ соцмереж платити за посилання на новинний контент.

Зазначений проєкт закону вже схвалений нижньою палатою парламенту Австралії і, як очікується, буде прийнятий протягом наступного тижня.