У минулому році Facebook витратив понад 23 мільйонів доларів на забезпечення безпеки генерального директора Марка Цукерберга.

Про це пише видання The Verge з посиланням на Комісію з цінних паперів і бірж.

“Він є синонімом Facebook, і в результаті негативне ставлення до нашої компанії безпосередньо пов’язано з Цукербергом і часто передається йому”, – йдеться в дорученні про роль генерального директора Facebook.

Витрати на безпеку Цукерберга і його сім’ї виросли в основному через протоколів поїздок в зв’язку з пандемією COVID-19.

Генеральний директор також отримав додаткові 10 мільйонів доларів на оплату персоналу служби безпеки та інші витрати на безпеку. Вартість забезпечення базової безпеки виросла до 13,4 мільйона доларів в порівнянні з 10,4 мільйона доларів роком раніше.

“Комітет з компенсацій і управління вважає, що ці витрати є доречними і необхідними в світлі того факту, що Цукерберг попросив всього лише 1 долар річної заробітної плати і не отримує ніяких преміальних виплат, винагород за акції або інша компенсації”, – йдеться в заяві довіреної особи.

Facebook також схвалив послуги особистої безпеки для деяких директорів, які не є співробітниками, в січні і лютому “в світлі високого рівня перевірок, з якими зіткнулася наша компанія, наші виконавчі директори, а також динамічною і напруженої атмосфери після виборів в США 2020 року і нападу на будівлю Капітолію США 6 січня 2021 року “.

У січневому звіті компанія Tech Transparency Project виявила, що деякі бунтівники січневої атаки на Капітолій протягом декількох місяців використовували приватні групи в Facebook для планування і координації штурму.