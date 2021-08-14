Компанія Facebook оголосила, що впроваджує наскрізне шифрування для голосових і відеодзвінків у Messenger.

Про це йдеться в блозі Facebook. Про деталі інформує і видання The Verge.

У компанії повідомили, що з 13 серпня впроваджують це нововведення разом із новими засобами управління зникаючими повідомленнями.

Водночас деякі користувачі також отримають доступ до додаткових тестових функцій, пов’язаних із шифруванням.

“Сьогодні (13 серпня, – ред.) ми впроваджуємо можливість здійснювати голосові і відеодзвінки з наскрізним шифруванням у Messenger, а також оновлюємо елементи управління зникаючими повідомленнями. Люди очікують, що їх застосунки для обміну повідомленнями будуть безпечними і конфіденційними. З цими новими функціями ми даємо їм більше контролю над тим, наскільки конфіденційними вони хочуть бачити свої дзвінки і чати”, – зазначили в компанії.

Що нового в Messenger?

Як відомо, в сервісі Facebook Messenger наразі вже є наскрізне шифрування особистих текстових повідомлень (з 2016 року).

Тепер шифрування поширюється на голосові та відеодзвінки.

У компанії пояснили, що протягом минулого року спостерігали “сплеск використання аудіо- та відеодзвінків” (понад 150 мільйонів відеодзвінків на день через Messenger). Відтак, було ухвалено рішення запровадити шифрування для дзвінків задля посилення їх конфіденційності.

У Facebook пояснили, що наскрізне шифрування (end-to-end encryption) – спосіб передачі даних, коли лише користувачі, котрі беруть участь у спілкуванні в чаті чи під час дзвінка, мають доступ до розмови. У компанії зазначили, що шифрування “працює як замок і ключ”.

Зміст повідомлень і дзвінків користувачів при наскрізному шифруванні є захищеним, і “ніхто, включно з Facebook, не може бачити або слухати те, що було відправлено чи сказано”.

Оновлення в Messenger торкнулися і текстових повідомлень. Відтепер користувачі зможуть обирати, як скоро будуть зникати надіслані повідомлення: від 5 секунд до 24 годин (раніше пропонувалися інтервали в одну хвилину, 15 хвилин, одну годину, чотири години і 24 години).

Тестування інших функцій

У Facebook поінформували, що в найближчі тижні дехто з користувачів отримають доступ до низки тестових функцій.

Зокрема, йдеться про групові чати, голосові та відеодзвінки із наскрізним шифруванням у Messenger.

“Ми почнемо тестування наскрізного шифрування для групових чатів, включно з голосовими і відеодзвінками, для друзів і родичів, у яких вже є гілка чату або які вже підключені”, – розповіли в компанії.

Крім того, почнеться тестування особистих повідомлень з наскрізним шифруванням в Instagram.