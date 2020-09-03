Про це повідомила пресслужба соцмережі.
Зокрема, за тиждень до виборів в Facebook не можна буде розміщувати рекламні оголошення політичного характеру.
Також в соцмережі будуть видаляти інформацію про те, що в ході голосування можна заразитися коронавірусом.
При цьому, Facebook буде розміщувати інформацію про те, як убезпечити себе від коронавірусної інфекції.
Платформа також буде позначати повідомлення, які розміщені з метою оголосити підсумки виборів нелегітимними або поставити під сумнів легітимність методів проведення голосування.
Крім того, якщо який-небудь кандидат або кампанія спробує оголосити про перемогу до того, як будуть оголошені остаточні офіційні результати, соцмережа позначить такі повідомлення.
- У вівторок, 1 вересня, компанія Facebook оголосила, що російська група, відома як Агентство інтернет-досліджень і яка, за даними розвідки, втручалася американські вибори президента у 2016 році, спрямовує свої дії на те саме цьогоріч.