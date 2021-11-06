Про це повідомила британська служба новин BBC.

Прем’єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед опублікував допис, у якому закликав громадян взятися за зброю, щоб блокувати просування повстанського Народного фронту визволення Тиграй, який протягом року веде кампанію проти урядових сил, захоплюючи ключові міста.

Так, Абій Ахмед написав, що наступ повстанців “штовхає країну до її загибелі” і закликав громадян “організуватися та маршувати (будь-яким) законним способом, використовуючи будь-яку зброю та силу… щоб запобігти, повернути назад і поховати терорист TPLF”.

Керівництво соціальної мережі Facebook розкритикували чиновника за такі дії.

“Нам повідомили про допис прем’єр-міністра Ефіопії, і ми видалили його через порушення нашої політики щодо підбурювання та підтримки насильства. У Meta ми видаляємо вміст окремих осіб чи організацій, які порушують наші стандарти спільноти, незалежно від того, хто вони», — пояснили у Facebook.