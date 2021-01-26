Facebook видалив пост прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та перепинив роботу чат-бота, пов'язаного з його акаунтом, через порушення політики конфіденційності.

Про це повідомляє CNN.

У видаленому пості було відео, у якому Нетаньяху просив повідомити йому про людей, старших 60 років, які ще не зробили щеплення проти коронавірусу.

“Якщо у вас є друзі або члени родини віком від 60 років, які ще не вакциновані, ви можете написати тут повідомлення із їхніми іменами та номерами телефону, і я можу зателефонувати, щоб переконати їх!”, – сказав Нетаньяху.

Адміністрація Facebook заявила, що повідомлення порушувало правило соцмережі про нерозповсюдження особистої медичної інформації.

У Facebook зазначили, що “видалили повідомлення, що порушує право, і тимчасово зупинити роботу бота Messenger, який поділився цим вмістом, за порушення цих правил”.

У відповідь партія Нетаньяху “Лікуд” виступила із заявою, в якій зазначено, що “метою є заохочення ізраїльтян старших 60 років до щеплень, щоб врятувати своє життя після того, як прем’єр-міністр Нетаньяху забезпечив вакциною кожного ізраїльського громадянина”.

Партія заявила, що закликає “всіх зробити щеплення, щоб ми могли відкрити економіку і першими у світі вийти з коронавірусу”.