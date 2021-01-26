Про це повідомляє CNN.
У видаленому пості було відео, у якому Нетаньяху просив повідомити йому про людей, старших 60 років, які ще не зробили щеплення проти коронавірусу.
“Якщо у вас є друзі або члени родини віком від 60 років, які ще не вакциновані, ви можете написати тут повідомлення із їхніми іменами та номерами телефону, і я можу зателефонувати, щоб переконати їх!”, – сказав Нетаньяху.
Адміністрація Facebook заявила, що повідомлення порушувало правило соцмережі про нерозповсюдження особистої медичної інформації.
У Facebook зазначили, що “видалили повідомлення, що порушує право, і тимчасово зупинити роботу бота Messenger, який поділився цим вмістом, за порушення цих правил”.
У відповідь партія Нетаньяху “Лікуд” виступила із заявою, в якій зазначено, що “метою є заохочення ізраїльтян старших 60 років до щеплень, щоб врятувати своє життя після того, як прем’єр-міністр Нетаньяху забезпечив вакциною кожного ізраїльського громадянина”.
Партія заявила, що закликає “всіх зробити щеплення, щоб ми могли відкрити економіку і першими у світі вийти з коронавірусу”.
- Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху повідомив, що до кінця березня 2021 року проти COVID-19 повинні бути вакциновані всі громадяни старше 16 років.
- 2 січня у міністерстві охорони здоров’я Ізраїлю заявили, що з моменту початку масової вакцинації 20 грудня щеплення проти COVID-19 отримали понад 950 000 жителів країни.
- У суботу в Ізраїлі стартувала кампанія з вакцинації підлітків 16-18 років.