Facebook видалив пост українського посла через критику статті Путіна про «один народ»

Соціальна мережа Facebook видалила пост посла України в Чеській Республіці Євгена Перебийноса, у якому він розкритикував заяви президента Росії Володимира Путіна про "один народ".

Про це посол розповів у своєму Facebook.

“Який один народ? Які брати? Судячи з того, як цілеспрямовано і холоднокровно вони нас знищували протягом кількох століть, то ми навіть не родичі. Родичів нормальні люди не вбивають”, – написав посол.

Однак соцмережа визнала цей пост таким, що розпалює ненависть. На думку Facebook, публікація Перебийноса порушує правила щодо заборони мови ворожнечі та заборони заяв, коли окрема група людей описується як неповноцінна стосовно інших.

“Видалили мій пост. Цікаво, яке слово з нього суперечить правилам і розпалює ненависть? Адже я нікого не назвав прямо. Але “вони” розуміють, що “вони” це “вони”, – прокоментував посол.