Про це йдеться у повідомленні Facebook.

До створення цих мереж причетні Росія та Франція. Метою діяльності акаунтів було здійснення інформаційного впливу на ситуацію у країнах Африки та Близького Сходу.

У соцмережі заявили, що видалені облікові записи порушували правила щодо іноземного або урядового втручання. Також вони поширювали інформацію від імені іноземних та урядових організацій.

Всього видалено 84 акаунти, 6 сторінок, 9 груп та 14 облікових записів в Instagram. Ці сторінки втручались у справи Центральної Африканської Республіки, Малі, Нігерії, Буркіна Фасо, Алжира, Кот-д’Івуара та Чада. Ця мережа була створена на території Франції.

Крім того, соцмережа знайшла й російську інформаційну мережу. Вона складалася із 63 Facebook-акаунтів, 29 сторінок, 7 груп та 1 Instagram-акаунту. Учасники мережі повинні були впливати на ситуацію у Центральній Африканській Республіці, Мадагаскарі, Камеруні, Екваторіальній Гвінеї, Мозамбіку, Південній Африканській Республіці та діаспорі ЦАР у Франції.

Третя видалена мережа теж створена у Росії. До її складу входили 211 профілів, 126 сторінок, 16 груп та 17 Instagram-акаунтів. Вони контролювали ситуацію в Лівії, Судані та Сирії.