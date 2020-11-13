Соціальна мережа Facebook видалила сторінку польського політика Януша Корвіна-Мікке. Чоловік мав майже 780 тисяч користувачів.

Про це сам політик повідомив на своїй сторінці у Twitter.

До слова, Януш Корвін-Мікке був найпопулярнішим польським політиком у Facebook. За кількістю підписників він випередив президента Польщі Анджея Дуду, у якого 755 тисяч підписників.

Корвін-Мікке написав, що його сторінка заблокована “з абсолютно незрозумілих причин фашистами і більшовиками”.

Однак соцмережа регулярно блокувала деякі публікації політика через порушення правил спільноти.

Z kompletnie niezrozumiałych powodów Faszyści&Bolszewicy usunęli mi stronę. Jeśli ktoś poszukuje obiecanej na 21.00 zagadki to jest ona od 21.00 tu: https://t.co/tVEbD0OxP4 pic.twitter.com/en1GgALxUg — Janusz.Korwin.Mikke (@JkmMikke) November 12, 2020

До слова, 77-річний Корвін-Мікке є очільником ультраправої партії “Конфедерація”. Політик відомий своєю неприхованою проросійською позицією. Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький раніше звинувачував його партію у зв’язках з Росією.

У 2014-2019 роках Корвін-Мікке був депутатом Європарламенту від Польщі. Часто політик опинявся у центрі скандалу через свої антиєвропейські та антиукраїнські висловлювання.

Він підтримував анексію Криму та незаконно відвідував півострів через Москву. Тому ГПУ відкрила проти нього кримінальне провадження.

Корвін-Мікке заявляв, що Польща готувала снайперів для розстрілу активістів Євромайдану. Також політик публічно заявляв, що Україна є ворогом Польщі, а РФ – другом.

Корвін-Мікке знаходиться під санкціями Європарламенту за образу жінок.