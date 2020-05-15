Компанія Facebook погодилася виплатити 52 млн доларів США компенсації модераторам, у яких через роботу з шокуючим контентом виникли психологічні розлади і стреси.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Було встановлено, що модератори контенту Facebook працювали в стресових умовах, оскільки їм доводилося обробляти матеріали, що містять ненависницькі висловлювання, сцени насильства, сексуальної наруги над дітьми, тероризму, жорстокого поводження з тваринами та інше.

Право на компенсацію отримають більш ніж 11 тис. нинішніх і колишніх модераторів в Каліфорнії, Арізоні, Техасі та Флориді, які працювали в Facebook з 2015 року.

Кожен із працівників отримає мінімум по $ 1 тисячі, а також право на додаткову компенсацію (в розмірі до 50 тис. доларів), якщо йому поставлять діагноз посттравматичного стресового розладу або пов’язаного з ним стану.

У Facebook зобов’язалися змінити підходи до модерації контенту. Крім того, модераторам надаватимуть психологічну підтримку.

Позов проти Facebook у вересні 2018 року подала колишня співробітниця-модератор Селена Скола. Вона заявила, що після роботи з шокуючим контентом у неї з’явився посттравматичний стресовий розлад.

Згодом до позову приєдналися й інші співробітники. Вони звинуватили компанію в тому, що вона не змогла забезпечити їм безпеку на робочому місці.