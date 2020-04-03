Про це поінформували в прес-службі Facebook.

“Ми запускаємо додаток Messenger для MacOS і Windows, щоб ви могли вести відеочат на своєму комп’ютері і залишатися на зв’язку із друзями і сім’єю по всьому світу. Зараз, як ніколи, люди використовують технології, щоб підтримувати зв’язок з тими, про кого вони дбають… За останній місяць ми побачили більш ніж 100 % збільшення кількості людей, котрі використовують свій настільний браузер для аудіо- та відеодзвінків у Messenger. Тепер із додатками для MacOS і Windows найкраще з Messenger підійде для настільного комп’ютера, включаючи необмежені і безкоштовні групові відеодзвінки”, – сказано в повідомленні.

Варто відзначити, що десктопна версія багато в чому повторює мобільну. Так, передбачена можливість відправки текстових повідомлень і відеодзвінки. Є можливість відправки GIF-файлів, темний режим оформлення, а також синхронізація чатів на різних пристроях користувача.

Messenger Desktop Messenger comes to the big screen. Messenger desktop for MacOS and Windows is here. bit.ly/MessengerDesktop Опубліковано Messenger Четвер, 2 квітня 2020 р.

Завантажити додаток можна з Microsoft Store або Mac App Store.