Компанія Facebook почала додавати спеціальні позначки до публікацій у стрічці, щоб користувачі могли чітко розуміти, наскільки можна довіряти цій інформації.

Про це повідомляє видання The Verge.

Зокрема, компанія вже почала тестувати додавання таких позначок. Усі публікації маркують підписами “посадова особа”, “фан-сторінка” та “сатирична сторінка”. Наразі нововведення тестують у США, а згодом такі позначки побачать користувачі з інших країн.

У компанії зазначили, що кожної хвилини на платформі з’являються сотні тисяч публікацій. Користувачу інколи важко самостійно розпізнати жартівливі новини, відрізнити публікації з офіційних сторінок відомих людей від публікацій їх клонів, фан-сторінок чи шахраїв.

Платформа шукає шляхи зниження кількості фейкової інформації та діяльності шахраїв, які займаються дезінформацією.

Вже не вперше Facebook вдається до стратегії ярликів, щоб попередити користувачів про сумнівну інформацію. Компанія заявила, що вона потребує використання ярликів, щоб попередити користувачів про можливе підтасовування фактів у стратегічних цілях певних держав.