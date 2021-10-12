Facebook відправив розробника у довічний бан через те, що той розробив інструмент, який допомагає людям менше користуватися соцмережею, а й відповідно зменшити залежність від неї.

Про це пише журнал Slate.com.

“Якби хто-небудь створив інструмент, який зменшив би ризик залежності від Facebook і дозволив використовувати його позитивні функції, обмежуючи негативні, – як би відреагував на це сам Facebook? Я знаю відповідь, оскільки я створив саме такий інструмент, і Facebook його буквально знищив. Цього літа я отримав від Facebook лист-попередження – мені погрожували судовою справою. Окрім цього, компанія назавжди заблокувала мої акаунти на Facebook та Instagram і вимагала, щоб я більше ніколи не створював інструменти, які взаємодіють із Facebook чи іншими його сервісами”, – розповів розробник Луїс Барклі.

Інструмент, який він створив, це розширення для браузера під назвою “Відписатися від усього” (Unfollow Everything). Воно дозволяло користувачам видаляти стрічку новин, та відписуватися від груп, друзів та сторінок.

У Facebook стрічка новин – це нескінченне полотно, яке ви бачите, коли заходите соцмережу. Вона є основним джерелом доходу для компанії. Соцмережа отримує мільярди доларів прибутку з рекламних оголошень, які ви там бачите та на які ви клікаєте. Користувачі з дня у день годинами сидять у Facebook “залипаючи” у стрічці новин. Якби її не було, на цю соцмережу витрачалось би набагато менше часу.

“Ідея “Відписатися від усього” виникла у мене кілька років тому, коли я зрозумів, що стрічка новин мені непотрібна. Якщо відписатися від усіх друзів, груп, сторінок, стрічка новин просто порожніє”, – говорить Барклі.

Це відрізняється від “видалення з друзів”. Якщо ви припините стежити за своїми друзями та групами, ви все одно зможете продивлятись їхні профілі, якщо таке бажання виникне. Але, якщо відписатись від усього, стрічка новин зникає. Це дає вам можливість користуватися Facebook без стрічки, або ж налаштувати її так, щоб бачити публікації лише тих друзів та груп, які вам справді цікаві.

“Коли я відписався від усього, я зробив це вручну. У мене пішло чимало часу, щоб видалити підписки на кожного із своїх друзів, груп та сторінок. Саме тоді я збагнув, що більшість користувачів навряд чи заморочуватимуться як я, і тому і вигадав простий інструмент, який автоматизував цей процес. У липні 2020 року я додав його в Chrome Store, щоб люди могли його безкоштовно завантажити”, – сказав розробник.