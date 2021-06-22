В соціальній мережі Facebook забанили експрезидента США Дональда Трампа, однак його реклама все ще з'являється час від часу.

Про це повідомляє Business Insider.

Наразі Трамп планує провести політичний мітинг в Огайо. З цього приводу в Facebook з 21 червня транслюють відповідну рекламу. На рекламних оголошеннях є інформація стосовно мітингу, а також заклик пожертвувати гроші в Фонд Трампа.

У Facebook пояснили це тим, що на платформі рекламу можуть публікувати групи, які підтримують Трампа. Це не заборонено.

Рекламу опублікувала “Команда Трампа” – політична група експрезидента в соціальній мережі.

Група “Врятуй Америку”, пов’язана з Трампом, витратила на рекламу 3506 доларів з 13 червня.

В більшості оголошень посилаються на WinRed – платформу збору коштів, якою послуговуються члени Республіканської партії.

Нагадаємо, дію облікового запису Трампа в Twitter та інших соціальних мережах було зупинено після його підбурювання до заворушень 6 січня, коли сотні прихильників колишнього президента штурмували будівлю Капітолія. Про те, чому Трамп отримав довічний бан в Twitter, #Букви розповідали в матеріалі.

У компанії Facebook сповістили, що заблокували Дональда Трампа в соціальних мережах щонайменше на два роки. У січні 2023 року Трампу, можливо, знову дозволять користуватися соцмережами. Для цього йому потрібно буде звернутися до експертів, аби ті вирішили, чи “зменшився його ризик для суспільної безпеки”.