В соціальній мережі Facebook заблокували групу прихильників президента США Дональда Трампа "Stop the Steal" ("Зупинити крадіжки") через заклики до насильства.

Про це повідомляє АР.

На момент блокування в групі було більше 350 тисяч користувачів.

На сторінці групи користувачі соціальної мережі закликали до насильства і поширювали заяви штабу Трампа про нібито фальсифікації під час підрахунку голосів на виборчих дільницях в хитких штатах.

“Відповідно до виняткових заходів, які ми приймаємо в цей період підвищеної напруженості, ми видалили групу “Stop the Steal”, в якій координували дії щодо делегітимізації виборчого процесу. Ми також бачили тривожні заклики до насильства з боку членів групи”, – пояснили своє рішення в Facebook.

Раніше Трамп звинуватив демократів у спробі вкрасти результати президентських виборів. Він писав про те, що багато великих ЗМІ Америки отримують “великі гроші і виступають проти нього”.

Трамп заявив, що має намір подати позови в усіх штатах, де в цей час претендує на перемогу демократичний кандидат Джо Байден.

Наразі продовжується підрахунок голосів виборців в таких штатах, як Аризона, Невада, Джорджия, Північна Кароліна, Пенсильванія та на Алясці. На виборчих дільницях рахують голоси виборців, які голосували поштою.