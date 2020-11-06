Про це повідомляє АР.
На момент блокування в групі було більше 350 тисяч користувачів.
На сторінці групи користувачі соціальної мережі закликали до насильства і поширювали заяви штабу Трампа про нібито фальсифікації під час підрахунку голосів на виборчих дільницях в хитких штатах.
“Відповідно до виняткових заходів, які ми приймаємо в цей період підвищеної напруженості, ми видалили групу “Stop the Steal”, в якій координували дії щодо делегітимізації виборчого процесу. Ми також бачили тривожні заклики до насильства з боку членів групи”, – пояснили своє рішення в Facebook.
Раніше Трамп звинуватив демократів у спробі вкрасти результати президентських виборів. Він писав про те, що багато великих ЗМІ Америки отримують “великі гроші і виступають проти нього”.
Трамп заявив, що має намір подати позови в усіх штатах, де в цей час претендує на перемогу демократичний кандидат Джо Байден.
Наразі продовжується підрахунок голосів виборців в таких штатах, як Аризона, Невада, Джорджия, Північна Кароліна, Пенсильванія та на Алясці. На виборчих дільницях рахують голоси виборців, які голосували поштою.
- Раніше у штабі Дональда Трампа висловили претензії до підрахунку голосів в таких штатах, як Джорджія, Пенсильванія, Вісконсин та Мічиган.
- Дональд Трамп заявив у Twitter, що значно випереджає супротивника Джо Байдена у Пенсильванії, Джорджії та Північній Кароліні. Його дописи отримали позначки, як “суперечливі”.
- #Букви стежать за перебігом подій на президентських перегонах у США.