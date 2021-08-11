Facebook видалив сотні облікових записів, які були залучені до кампанії з дезінформації щодо вакцинації. Кампанією займалися із Росії.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Facebook повідомила, що мережа облікових записів була націлена на Індію, Латинську Америку і США. Кампанія по дезінформації намагалася залучити впливових осіб для поширення неправдивих заяв, щоб підірвати довіру суспільства до вакцин проти COVID-19.

У своєму останньому звіті Facebook повідомила, що виявив зв’язок між мережею і провальною кампанією дезінформації, що проводиться агентством маркетингу Fazze, яке є частиною російської компанії AdNow.

Минулого місяця розслідування BBC показало, що в травні цього року впливовим особам було запропоновано гроші від Fazze для поширення неправдивих заяв про ризики, пов’язані з вакциною Pfizer.

У листопаді 2020 року вона ж мережу спробувала поширити неправдиву інформацію про вакцину AstraZeneca – нібито вона небезпечна, оскільки в ній використовується нешкідливий аденовірус, взятий від шимпанзе.

Для цієї мети в соцмережах поширювали меми, в яких використовувалися зображення з фільму “Планета мавп”, щоб створити помилкове враження, що вакцина перетворить людей в мавп.

В цілому, як повідомляється, видалені 65 російських акаунтів в соцмережі Facebook і 243 – в Instagram.