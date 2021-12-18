“Очевидно за скаргою ботів Кирила Тимошенка, який є куратором творення державного медіа холдингу Дом-Рада за відкати за півтора мільярда грошей платників податків. Ну а супровід процесу – за відкати з Великого будівництва. Куратору найгрошовішого проекту країни доручили створити медіа холдинг влади, аби нарешті купати “найвеличнішого лідера” в його улюблених теплих інформаційних ваннах”, – написала вона.
“Ботів Банкової на її допис про ситуацію з телеканалом “Рада”, який влада перетворює в Зе-Раду”, – написав він.
“Ви будете сміятися, але мені заблокували фейсбук. Вперше за 15 років, з часів існування моєї сторінки в соцмережах.Трапилося це після моєї нищівної критики слуг і корупційних обородук навколо телеканалів РАДА і ДОМ. Безумовно, це спланована атака Банкової , з її мережею ботів і тролів, позитивних блогерів і заангажованих експертів, реакція на мою проактивну опозиційну позицію, в тому числі в соцмережах. Блокування моєї сторінки в фб відбувається на фоні чергової атаки на лідера опозиції Петра Порошенка, якому Зеленський намається вручити чергову повістку”, – заявила Геращенко.
“Ботоферми банкової на замовлення понаписували скарг на фб, щоб тільки закрити рота керівниці опозиційної політичної фракції. Не гребують ніякими методами, аби цензурувати навіть простір соцмереж. Ще один різновид атак на свободу слова в нинішній Україні. Як будете продовжувати атакувати, панове, нас тільки стане і прийде більше!”, – написала вона.
Народна депутатка України партії “Європейська солідарність” Ірина Геращенко під час виступу у Верховній Раді заявила, що Кабінет Міністрів вночі “перекинув” додаткові 13 млн грн на фінансування державного каналу “Рада”.
Оновлений телеканал “Рада” веде мовлення з 15 грудня. Над цим оновленням працюватиме політтехнолог Володимир Петров, який наразі є підозрюваним за чотирма статтями Кримінального кодексу України (свідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, порушення недоторканності житла, порушення недоторканності приватного життя, втручання в діяльність працівника правоохоронного органу).
Про роботу Петрова на телеканалі стало відомо завдяки відеоролику, знятому у стінах парламенту за його участі. Там були й журналісти каналу. Однак, згодом пресслужба телеканалу “Рада” заявила, що не причетна до знімання ролика з політтехнологом Петровим. Переважна більшість коментаторів висловили недовіру до написаного.
Згодом цей же Петров таки з’явився в етері “Ради” – і на це зреагувала Ірина Геращенко. Вона наголосила, що перший же день роботи оновленого телеканалу почався з брехні.
- Нагадаємо, п’ятий президент Україні, лідер фракції “Європейська Солідарність” Петро Порошенко потрапив до ефіру каналу Рада – і висловив свою думку стосовно оновлення каналу на 320 млн гривень коштів платників податків.
- Протягом року на державний російськомовний телеканал “Дом” з бюджету виділено майже мільярд гривень.