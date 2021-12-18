“Ботоферми банкової на замовлення понаписували скарг на фб, щоб тільки закрити рота керівниці опозиційної політичної фракції. Не гребують ніякими методами, аби цензурувати навіть простір соцмереж. Ще один різновид атак на свободу слова в нинішній Україні. Як будете продовжувати атакувати, панове, нас тільки стане і прийде більше!”, – написала вона.

Народна депутатка України партії “Європейська солідарність” Ірина Геращенко під час виступу у Верховній Раді заявила, що Кабінет Міністрів вночі “перекинув” додаткові 13 млн грн на фінансування державного каналу “Рада”.

Оновлений телеканал “Рада” веде мовлення з 15 грудня. Над цим оновленням працюватиме політтехнолог Володимир Петров, який наразі є підозрюваним за чотирма статтями Кримінального кодексу України (свідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, порушення недоторканності житла, порушення недоторканності приватного життя, втручання в діяльність працівника правоохоронного органу).

Про роботу Петрова на телеканалі стало відомо завдяки відеоролику, знятому у стінах парламенту за його участі. Там були й журналісти каналу. Однак, згодом пресслужба телеканалу “Рада” заявила, що не причетна до знімання ролика з політтехнологом Петровим. Переважна більшість коментаторів висловили недовіру до написаного.

Згодом цей же Петров таки з’явився в етері “Ради” – і на це зреагувала Ірина Геращенко. Вона наголосила, що перший же день роботи оновленого телеканалу почався з брехні.