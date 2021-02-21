Facebook в неділю, 21 лютого, видалив сторінку збройних сил М'янми відповідно до своїх стандартів, які забороняють підбурювання до насильства.

Про це компанія заявила через день після того, як солдати М’янми застрелили двох учасників протесту проти перевороту 1 лютого, повідомляє Reuters.

“Відповідно до нашої глобальної політикою ми видалили з Facebook сторінку групи Tatmadaw за неодноразові порушення наших громадських стандартів, що забороняють підбурювання до насильства та координацію заподіяння шкоди”, – йдеться в заяві Facebook.

Військові М’янми відомі як Татмадау. Їх сторінка True News на момент написання матеріалу не доступна.

Як повідомляє Reuters, в суботу двоє людей були вбиті в Мандалає – поліція і солдати відкрили вогонь по демонстрантах, які протестували проти повалення обраного уряду Аунг Сан Су Чжи. За словами рятувальників, це був найкривавіший день за більш ніж два тижні демонстрацій.