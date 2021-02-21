Про це компанія заявила через день після того, як солдати М’янми застрелили двох учасників протесту проти перевороту 1 лютого, повідомляє Reuters.
“Відповідно до нашої глобальної політикою ми видалили з Facebook сторінку групи Tatmadaw за неодноразові порушення наших громадських стандартів, що забороняють підбурювання до насильства та координацію заподіяння шкоди”, – йдеться в заяві Facebook.
Військові М’янми відомі як Татмадау. Їх сторінка True News на момент написання матеріалу не доступна.
Як повідомляє Reuters, в суботу двоє людей були вбиті в Мандалає – поліція і солдати відкрили вогонь по демонстрантах, які протестували проти повалення обраного уряду Аунг Сан Су Чжи. За словами рятувальників, це був найкривавіший день за більш ніж два тижні демонстрацій.
- Нагадаємо, 1 лютого збройні сили М’янми захопили владу в результаті перевороту проти демократично обраного уряду Аунг Сан Су Чжі, яка була затримана разом з іншими лідерами її партії “Національна ліга за демократію (НЛД)”.
- Збройні сили М’янми, які захопили владу в країні після арешту її керівників, заявили про плани провести нові вибори.
- 7 лютого стало відомо, що у М’янмі військові відключили доступ до Facebook, Twitter і Instagram. Проте це не завадило десяткам тисяч жителів країни вийти на протести.