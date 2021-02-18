Facebook ввів обмеження для користувачів та ЗМІ з Австралії у відповідь на намір ухвалити закон, що змусить технологічних гігантів платити місцевим видавцям і мовним компаніям за контент.

Про це повідомили у блозі Facebook.

У відповідь на запропонований в Австралії новий закон про взаємодію зі ЗМІ, Facebook обмежив можливість для видавців та людей в Австралії публікувати або переглядати австралійські і міжнародні новини. Для користувачів по всьому світу розміщення і обмін новинними посиланнями від австралійських видавців також обмежено.

Причиною став намір влади Австралії ухвалити новий закон про взаємодію зі ЗМІ.

“Пропонований закон в корені неправильно розуміє відносини між нашою платформою і видавцями, які використовують її для обміну новинним контентом. Це поставило нас перед суворим вибором: спробувати дотримуватися закону, який ігнорує реалії цих відносин, або припинити дозволяти використання новинного контенту в наших сервісах в Австралії. З важким серцем вибираємо останнє”, — інформує Facebook.

Компанія запевняє, що видавці охоче розміщують новини на Facebook, оскільки це дозволяє їм продавати більше підписок, розширювати аудиторію і збільшувати доходи від реклами. Водночас Facebook, згідно з заявою, отримує мінімальний прибуток. Однак уряд Австралії бачить цю ситуацію інакше.

“Ми були готові запустити Facebook News в Австралії і значно збільшити наші інвестиції в місцеві видання, проте ми були готові зробити це тільки за умови дотримання коректних правил. Цей закон створює прецедент, коли уряд вирішує, хто входитиме в угоди щодо новинного контенту, і, в кінцевому підсумку, розмір оплати стороні, яка вже отримує вигоду від безплатних послуг. Тепер ми будемо приділяти пріоритетну увагу інвестиціям в інші країни в рамках наших планів щодо інвестування в нові ліцензійні новинні програми і заходи”, — йдеться в заяві.

Компанія зазначає, що за три роки співпраці з урядом Австралії задля пошуку рішення, яке б задовольнило обидві сторони, знайдено його так і не було.

“Ми довгий час працювали над правилами, які заохочували б інновації та співробітництво між цифровими платформами і новинними організаціями. На жаль, цей закон цього не робить. Замість цього він намагається покарати Facebook за контент, який він не брав і не запитував”, — зазначають в блозі.

Тепер австралійським ЗМІ заборонено публікувати свій контент на сторінках Facebook, а користувачам — поширювати посилання на нього. Міжнародні ЗМІ і надалі матимуть змогу публікувати новинний контент на Facebook, але австралійська авдиторія не зможе переглядати його і публікувати посилання.

Компанія сподівається, що в майбутньому все ж вдасться домовитися з урядом Австралії.