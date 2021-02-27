Facebook заплатить $650 млн за порушення конфіденційності

У США суд розглянув колективний позов користувачів Facebook, які заявили про порушення конфіденційності.

Про це повідомляє видання Variety.

Окружний суддя штату Іллінойс Джеймс Донато схвалив мирову угоду, яка врегулює колективний позов, поданий у 2015 році від імені майже 1,6 мільйона користувачів проти соцмережі Facebook. Зокрема, позивачі звинуватили компанію в порушенні недоторканності приватного інформації. В рамках мирової угоди компанія виплатить позивачам 650 мільйонів доларів.

Відповідно до угоди, користувачі Facebook, які були позивачами, отримають щонайменше 345 доларів США.

У позові стверджувалося, що Facebook порушив Закон про конфіденційність біометричної інформації штату Іллінойс, збираючи та зберігаючи цифрові скани обличчя окремих користувачів без попереднього повідомлення чи згоди.

Суддя окружного суду США Джеймс Донато у розпорядженні заявив, що стягнення з Facebook 650 млн доларів є “знаковим результатом”.

У своїй заяві представник Facebook заявив: “Ми раді досягненню мирного врегулювання, що відповідає інтересам нашої спільноти та наших акціонерів”.

Водночас Facebook заперечує всі звинувачення у неправомірних діях.

Нагадаємо, що судовий процес розпочався ще у 2015 році. Facebook погодився на виплату 550 мільйонів доларів у січні 2020 року, а потім погодився збільшити суму до 650 мільйонів доларів за вказівкою судді.

Згідно з угодою, Facebook вимкне параметр “розпізнавання обличчя” за замовчуванням для всіх користувачів та видалить усі наявні та збережені шаблони обличчя.

Парламент Австралії в четвер, 25 лютого, ухвалив законопроєкт, що зобов’язує Google і Facebook Inc. платити медіакомпаніям за новинний контент.